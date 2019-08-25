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  3. 25 Ağustos 2019 13:25

Bu yöntemle üretim hızını 3 kat artırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çiftçi İldeniz Köprülü (39), 300 bin TL'lik yatırımıyla toprak kullanmadan, suda marul yetiştiriyor. Köprülü, toprakta 50 ile 70 gün arasında yetişen marulları, su sayesinde 10- 15 günde ürettiğini söyl

Bu yöntemle üretim hızını 3 kat artırdı

İnegöl'de reklamcılık işiyle uğraşan İldeniz Köprülü (30), geçtiğimiz yıllarda çiftçilik yapmaya karar verip, işini bıraktı.

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Bu yöntemle üretim hızını 3 kat artırdı

Daha sonra yaptığı araştırmalarla 300 bin TL'lik yatırım yapan Köprülü, toprak kullanmadan, suda marul yetiştirmeye başladı.

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Bu yöntemle üretim hızını 3 kat artırdı

50 ile 70 gün arasında toprakta yetişen marulları, su sayesinde 10- 15 günde yetiştiren Köprülü, üretiminin 3 kat daha fazla olduğunu belirterek, ''Bir hayalim vardı, 'emekli olduğumda toprakla, üretimle uğraşalım' diyordum. 'Neden öteleyeyim' deyip bu işe girmiş olduk.

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Bu yöntemle üretim hızını 3 kat artırdı

Buradaki tesisimiz toplamda bin 200 metrekare kapalı alana sahip. 21 bin marul üretimi yapılabiliyor" dedi.

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