Bu yöntemle üretim hızını 3 kat artırdı

50 ile 70 gün arasında toprakta yetişen marulları, su sayesinde 10- 15 günde yetiştiren Köprülü, üretiminin 3 kat daha fazla olduğunu belirterek, ''Bir hayalim vardı, 'emekli olduğumda toprakla, üretimle uğraşalım' diyordum. 'Neden öteleyeyim' deyip bu işe girmiş olduk.