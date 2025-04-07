BUDO feribotunda yangın paniği
İstanbul'dan Bursa'ya hareket eden BUDO deniz otobüsünün makine dairesinde yangın çıktı.
Kaynak: İHA
İstanbul Eminönü'nden saat 17.00'de Bursa Mudanya'ya hareket eden BUDO deniz otobüsü Mudanya limanına yanaşırken saat 20.08'de makine dairesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 6 itfaiye aracı sevk edildi.
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Ekipler, kısa sürede limana yanaşan gemiye müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri tarafından vatandaşlar tahliye edildi.
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Dumandan etkilenen 1 gemi görevlisi ve 4 vatandaş ise hastaneye kaldırıldı.
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Gemide seyahat eden bir vatandaş, "İçeriden bir anda duman yükseldi. Tam yanaşırken oldu. Hepimiz panik yaşadık, ekiplere haber verdik. Olay yerine geldiler, bazı vatandaşlar dumandan etkilenmiş diye duyduk" dedi.
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