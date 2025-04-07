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  4. BUDO feribotunda yangın paniği! Denizin ortasında büyük panik kamerada

BUDO feribotunda yangın paniği

İstanbul'dan Bursa'ya hareket eden BUDO deniz otobüsünün makine dairesinde yangın çıktı.

Kaynak: İHA
BUDO feribotunda yangın paniği - Resim: 1

İstanbul Eminönü'nden saat 17.00'de Bursa Mudanya'ya hareket eden BUDO deniz otobüsü Mudanya limanına yanaşırken saat 20.08'de makine dairesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 6 itfaiye aracı sevk edildi.

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BUDO feribotunda yangın paniği - Resim: 2

Ekipler, kısa sürede limana yanaşan gemiye müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri tarafından vatandaşlar tahliye edildi.

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BUDO feribotunda yangın paniği - Resim: 3

Dumandan etkilenen 1 gemi görevlisi ve 4 vatandaş ise hastaneye kaldırıldı.

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BUDO feribotunda yangın paniği - Resim: 4

Gemide seyahat eden bir vatandaş, "İçeriden bir anda duman yükseldi. Tam yanaşırken oldu. Hepimiz panik yaşadık, ekiplere haber verdik. Olay yerine geldiler, bazı vatandaşlar dumandan etkilenmiş diye duyduk" dedi.

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