Bugün 15 lira, yarın 7 bin 438 liraya çıkacak! İşini son güne bırakanlar kuyruk oluşturdu
Eski tip ehliyetlerin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi işlemi bugün sona eriyor. İşini son güne bırakan vatandaşlar Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluşturdu. 15 lira olan ehliyet yenileme ücreti, 1 Ağustos itibariyle 7 bin 438 liraya çıkacak.
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin mesai bitiminde sona erecek olması, nüfus müdürlüklerinde yoğunluğa yol açtı. 1 Ocak 2016'da başlayan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi sürecinde, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için değişim süresi daha önce 3 kez uzatıldı.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşların işlemlerini aksatmadan tamamlayabilmesi için işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda hatırlatmalar yapmasına rağmen son gün sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Nüfus müdürlüklerinde görevli personel, vatandaşların işlemlerini tamamlamak ve mağduriyet yaşanmasını önlemek amacıyla yoğun mesai harcadı.
Yeni tip ehliyet almak için bugün mesai bitimine kadar 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgeleri için 7 bin 438 liraya yükselecek.
'SON GÜNE KALINCA ELİMİZ AYAĞIMIZ BİRBİRİNE KARIŞTI'
Eski tip sürücü belgesini yenilemek için Nüfüs Müdürlüğü'ne gelen Veysel Yıldız, “Çok yoğundum. İşlerim vardı. Bir de tatilden yeni geldim. Tekrar uzatacaklarını biliyordum ama böyle birşeyle karşılaşmadık. Şimdi son güne kalınca elimiz ayağımız birbirine karıştı. Randevu düşecek mi diye sistemden çıkamıyorum. Onun mücadelesini veriyoruz. Randevu almaya çalışıyorum. Şu an her yer ayın 1’ine veriyor. Böyle bir aksilik olamaz. Bundan dolayı şu an kapının önünde saatlerce beklemeye çalışıyorum. Sistem açılırsa randevu alırım. Bugün randevu alamazsam ödeyeceğim miktar 7 bin 438 lira olacak. Bunu da ödemek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.