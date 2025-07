Bugün 15 lira, yarın 7 bin 438 liraya çıkacak! İşini son güne bırakanlar kuyruk oluşturdu

'SON GÜNE KALINCA ELİMİZ AYAĞIMIZ BİRBİRİNE KARIŞTI'

Eski tip sürücü belgesini yenilemek için Nüfüs Müdürlüğü'ne gelen Veysel Yıldız, “Çok yoğundum. İşlerim vardı. Bir de tatilden yeni geldim. Tekrar uzatacaklarını biliyordum ama böyle birşeyle karşılaşmadık. Şimdi son güne kalınca elimiz ayağımız birbirine karıştı. Randevu düşecek mi diye sistemden çıkamıyorum. Onun mücadelesini veriyoruz. Randevu almaya çalışıyorum. Şu an her yer ayın 1’ine veriyor. Böyle bir aksilik olamaz. Bundan dolayı şu an kapının önünde saatlerce beklemeye çalışıyorum. Sistem açılırsa randevu alırım. Bugün randevu alamazsam ödeyeceğim miktar 7 bin 438 lira olacak. Bunu da ödemek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.