Bugün 22 Aralık ''tarihin donduğu'' gün... Sarıkamış şehitleri anılıyor!

Sadece Vatan için, Vatan aşkı için… İşte Türk Silahlı Kuvvetleri’nin internet sitesinde anlatılan Sarıkamış Harekatı: Osmanlı Devleti, Almanya ile yapılan anlaşmanın ardından Birinci Dünya Savaşı’na girmek zorunda kalmıştır. Ancak Balkan Savaşı’ndan yeni çıkmış olması ve yeterli hazırlıkları yapma imkânı ve zamanı olmadığından dolayı savaşın ilerleyen dönemlerinde büyük olumsuzluklarla karşı karşıya kalmıştır.