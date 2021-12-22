Bugün 22 Aralık ''tarihin donduğu'' gün... Sarıkamış şehitleri anılıyor!
Bugün 22 Aralık... 78 bin askerimizin şehit olduğu tarihin en soğuk günü olan Sarıkamış destanının 107. yıl dönümü....
Bugün Sarıkamış Harekatının 107. yıl dönümü. Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerler Türkiye'nin dört bir yanında anılıyor. 1.Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu arasında Sarıkamış'ta gerçekleşen kara çatışmalarından biridir. Bu askeri girişim, tarihte son 140 yılın en acı olaylarından biri olarak nitelendirilir.
Sarıkamış Harekâtı (22 Aralık 1914), I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu arasında Sarıkamış'ta gerçekleşen kara çatışmalarından olup Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri taktik hatasıyla büyük bir başarısızlıkla sonuçlanan bir askeri girişimdir. Sarıkamış'ta Vatan aşkı için kar, kış, soğuk, ayaz demeden emre itaat eden Mehmetçikler yollara düştü.
Sadece Vatan için, Vatan aşkı için… İşte Türk Silahlı Kuvvetleri’nin internet sitesinde anlatılan Sarıkamış Harekatı: Osmanlı Devleti, Almanya ile yapılan anlaşmanın ardından Birinci Dünya Savaşı’na girmek zorunda kalmıştır. Ancak Balkan Savaşı’ndan yeni çıkmış olması ve yeterli hazırlıkları yapma imkânı ve zamanı olmadığından dolayı savaşın ilerleyen dönemlerinde büyük olumsuzluklarla karşı karşıya kalmıştır.
Sarıkamış Harekatı (22 Aralık 1914), 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu arasında gerçekleştirmiştir. Osmanlı donanmasına bağlı Yavuz ve Midilli gemilerinin Sivastopol’u bombardımanının ardından 1 Kasım 1914 günü Rus Ordusu hududu geçerek baskın tarzında taarruza başlamıştır.