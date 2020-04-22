Bugün, 22 Nisan Dünya ne günü!
22 Nisan Dünya Günü ilk ne zaman kutlandı? Peki, 22 Nisan Dünya ne günü? Dünya Günü 2020 nedir? Earth Day ilk ne zaman ortaya çıktı? İşte ayrıntılar...
22 Nisan Dünya Günü ilk ne zaman kutlandı? Doodle, dev arama motoru Google tarafından özel günler için hazırlanıyor. Google'ın 22 Nisan Dünya Günü'ne özel hazırladığı Doodle ise eğlenceli bir oyun sunuyor. Dünya Günü'ne özel hazırladığı Doodle içeriğinde arıların önemine yer veren Google, sunduğu oyunda arılar hakkında bilgiler paylaşıyor. Peki, 22 Nisan Dünya ne günü? Dünya Günü 2020 nedir? Earth Day ilk ne zaman ortaya çıktı? İşte ayrıntılar...
22 NİSAN DÜNYA GÜNÜ OYUNU NASIL OYNANIR? Google arama motoru açtıktan sonra resimde gördüğünüz görsele tıklayın. Animasyonun ardından video oyun otomatik olarak başlayacak. Mouse yardımıyla sağa sola ve aşağı yönlendirme yaparak çiçeklerin üzerine gelin. Oyun arılar hakkında bilgi verecektir.
DÜNYA GÜNÜ NEDİR, İLK NE ZAMAN ÇIKTI? Aktivist John McConnell'ın , 22 Nisan 1969 yılında çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla öneride bulunduğu Dünya Günü, 1970 yılı itibariyle her yıl kutlanmaya başlandı. İşte Dünya Günü'nün tarihçesi: