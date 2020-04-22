Bugün, 22 Nisan Dünya ne günü!

22 Nisan Dünya Günü ilk ne zaman kutlandı? Doodle, dev arama motoru Google tarafından özel günler için hazırlanıyor. Google'ın 22 Nisan Dünya Günü'ne özel hazırladığı Doodle ise eğlenceli bir oyun sunuyor. Dünya Günü'ne özel hazırladığı Doodle içeriğinde arıların önemine yer veren Google, sunduğu oyunda arılar hakkında bilgiler paylaşıyor. Peki, 22 Nisan Dünya ne günü? Dünya Günü 2020 nedir? Earth Day ilk ne zaman ortaya çıktı? İşte ayrıntılar...