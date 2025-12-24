  1. Anasayfa
Bugün bir kadın katilimiz daha oldu: Hem eşini hem de kayınvalidesini katletti

Zonguldak'ta 46 yaşındaki bir kişi boşanma aşamasında olduğu 45 yaşındaki eşi ile 64 yaşındaki kayınvalidesini hasta ziyaretinden evlerine dönerken av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Kaynak: DHA / İHA
Olay, öğle saatlerinde Kilimli ilçesi Şirinköy Çalca Mahallesi’nde meydana geldi.

Hasta olan bir akrabalarını ziyaretten dönen T.Ü. ve annesi Z.A., evlerine yaklaştıklarında köprüde karşılarına Y.Ü. çıktı. 

T.Ü. ile boşanma aşamasında olan Y.Ü., eşi ve kayınvalidesine ‘Şimdi konuşsanıza’ diyerek otomobilinden aldığı tüfeği doğrultup ateş açtı.

Anne ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, Y.Ü. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

