Bugün de bir aile içi vahşetle uyandık... Eşi evi terk etti diye, 2 çocuğunu katledip intihar etti
Adana'da tartıştığı eşinin evi terk etmesinin ardından cinnet geçiren bir kişi, 2 çocuğunu öldürüp aynı tabanca ile yaşamına son verdi.
Kaynak: İHA
Olay, akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'ndeki bir villada meydana geldi.
İddiaya göre, bir süre önce karısı G.A. ile Sergen A. (34) arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışması sonra kadın evi terk etti.
Karısı eve gelmeyince cinnet getiren koca, tabanca ile çocukları Ada (8) ve Mert'i (6) tabanca ile vurdu. Ardından Sergen A. aynı tabanca ile kendini vurdu.
Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
