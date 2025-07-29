Bugün de ''günaydın'' diyemedik... Aile içi tartışma vahşetle bitti: 3 kişi öldü
Adana'da aile içinde yaşanan tartışma sırasında baba, tabanca ile eşini ve kızını öldürdükten sonra intihar etti. Olay sırasında evde bulunan ailenin erkek çocuğunun ise silah sesleri üzerine evden kaçarak kurtulduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
Olay, saat 21.00 sıralarında Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi’nde meydana geldi.
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İddiaya göre, E.V. ve M.V. çifti evde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.V., tabancayla önce eşi M.V.’ye, ardından kızı E.V.’ye ateş etti.
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Yardım çığlıkları atan anne ile kızı, kurşunların isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı.
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Bu sırada evde bulunan çiftin erkek çocuğu ise koşarak babasının kurşunlarından kurtuldu. E.V., daha sonra silahı kendine doğrultarak ateşledi.
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