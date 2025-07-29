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Bugün de ''günaydın'' diyemedik... Aile içi tartışma vahşetle bitti: 3 kişi öldü

Adana'da aile içinde yaşanan tartışma sırasında baba, tabanca ile eşini ve kızını öldürdükten sonra intihar etti. Olay sırasında evde bulunan ailenin erkek çocuğunun ise silah sesleri üzerine evden kaçarak kurtulduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
Bugün de ''günaydın'' diyemedik... Aile içi tartışma vahşetle bitti: 3 kişi öldü - Resim: 1

Olay, saat 21.00 sıralarında Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi’nde meydana geldi.

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Bugün de ''günaydın'' diyemedik... Aile içi tartışma vahşetle bitti: 3 kişi öldü - Resim: 2

İddiaya göre, E.V. ve M.V. çifti evde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.V., tabancayla önce eşi M.V.’ye, ardından kızı E.V.’ye ateş etti.

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Bugün de ''günaydın'' diyemedik... Aile içi tartışma vahşetle bitti: 3 kişi öldü - Resim: 3

Yardım çığlıkları atan anne ile kızı, kurşunların isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

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Bugün de ''günaydın'' diyemedik... Aile içi tartışma vahşetle bitti: 3 kişi öldü - Resim: 4

Bu sırada evde bulunan çiftin erkek çocuğu ise koşarak babasının kurşunlarından kurtuldu. E.V., daha sonra silahı kendine doğrultarak ateşledi.

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