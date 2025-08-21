Bugün yine minik Narin'e ağlıyoruz: Üzerinden 1 yıl geçti, acısı hala geçmedi
Diyarbakır'da kayıp olarak aranırken, cansız bedeni dere yatağına gizlenmiş halde bulunan ve korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan minik Narin’in canice katledilişinin üzerinden bir yıl geçti, acısı hala geçmedi...
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere kenarında bulunan Narin G.’ın ölümünün üzerinden tam 1 yıl geçti.
Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Narin G., 21 Ağustos 2024'te kayboldu. Ailesi aynı gün Narin’in kaybolduğuna ilişkin güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Yapılan incelemelerin ardından yeri belirlenemeyen talihsiz kızın cansız bedeni 19 gün sonra 8 Eylül 2024’te köyün yakınında bulunan Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde bulundu. Konuya ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı.
İddianameye göre, Narin'in kaybolduğu yönünde ilk resmi ihbar, ağabeyi B.G. tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 20.43'te yapıldı. Narin için bölgede "kayıp çocuk vakası" olarak Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
8 yaşındaki talihsiz Narin’in köyünde sessizlik hakimken aile, küçük kızın kaybolduğu anların dakikaları ile olayları anlatan dövizleri köy meydanına yerleştirdi.