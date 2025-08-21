Bugün yine minik Narin'e ağlıyoruz: Üzerinden 1 yıl geçti, acısı hala geçmedi

İddianameye göre, Narin'in kaybolduğu yönünde ilk resmi ihbar, ağabeyi B.G. tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 20.43'te yapıldı. Narin için bölgede "kayıp çocuk vakası" olarak Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince arama çalışması başlatıldı.