Bulduklarını göktaşı sanmıştı ama... Büyük hüsran!

Toplam ağırlıkları 15 kilo 230 gram olan taşların AKÜ’de yapılan ön incelemesinde meteorit olabileceği bildirildi. Bu süreçte Erol Çevik, bir tanıdığı vasıtasıyla İngiltere’de bir koleksiyoncu ile görüştü. İngiliz koleksiyoner taşların gramına 3 dolara anlaştı. Çevik, taşların daha değerli olacağını düşünerek, İngiltere’deki koleksiyonere satmadan önce taş analizi için MTA Genel Müdürlüğü’ne gönderdi. MTA’da yapılan analizde ise taşların meteorit değil, lav taşı olduğu ortaya çıktı.