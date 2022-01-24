Bülent Serttaş'tan olay itiraf: O şarkı ile Erdoğan'ı 3 kez ağlatmış

Ünlü arabesk-fantazi şarkıcısı Bülent Serttaş, YouTube'da yayınlanan 'Akşamın Yıldızı' programına konuk oldu ve hayatına ilişkin bilinmeyen detayları anlattı. Serttaş, hayatının dönüm noktası olarak adlandırdığı 'Ağlama Anam' şarkısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 3 kez ağlattığını, Erdoğan ile bu şarkı üzerine yaşadıkları ilginç bir diyaloğu ilk kez anlattı.