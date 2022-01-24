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Bülent Serttaş'tan olay itiraf: O şarkı ile Erdoğan'ı 3 kez ağlatmış

Bülent Serttaş 'Ağlama Anam' şarkısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 kez ağladığını ve sahne sonrası ''Zalim en zayıf noktamdan yakaladın beni' dediğini anlattı.

Bülent Serttaş'tan olay itiraf: O şarkı ile Erdoğan'ı 3 kez ağlatmış - Resim: 1

Bülent Serttaş 'Ağlama Anam' şarkısında 3 kez ağladığını belirttiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahne sonrası yakasından tutup kendine doğru çektiğini ve 'Zalim en zayıf noktamdan yakaladın beni' dediğini anlattı.

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Bülent Serttaş'tan olay itiraf: O şarkı ile Erdoğan'ı 3 kez ağlatmış - Resim: 2

Ünlü arabesk-fantazi şarkıcısı Bülent Serttaş, YouTube'da yayınlanan 'Akşamın Yıldızı' programına konuk oldu ve hayatına ilişkin bilinmeyen detayları anlattı. Serttaş, hayatının dönüm noktası olarak adlandırdığı 'Ağlama Anam' şarkısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 3 kez ağlattığını, Erdoğan ile bu şarkı üzerine yaşadıkları ilginç bir diyaloğu ilk kez anlattı.  

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Bülent Serttaş'tan olay itiraf: O şarkı ile Erdoğan'ı 3 kez ağlatmış - Resim: 3

Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş, Akşam'dan Yasemin İlan'a 'Akşamın yıldızı' programında hayatının dönüm noktası olarak tanımladığı Ağlama Anam şarkısıyla ilgili bugüne dek hiç bilinmeyen bir ayrıntıyı açıkladı.

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Bülent Serttaş'tan olay itiraf: O şarkı ile Erdoğan'ı 3 kez ağlatmış - Resim: 4

Bu şarkısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 3 kere ağlattığını söyleyen Serttaş, "Cumhurbaşkanımız sahne sonrası yakamı tuttu, kendine doğru çekti ve 'Zalim en zayıf noktamdan yakaladın beni' dedi" ifadelerini kullandı.

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