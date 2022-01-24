Bülent Serttaş'tan olay itiraf: O şarkı ile Erdoğan'ı 3 kez ağlatmış
Bülent Serttaş 'Ağlama Anam' şarkısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 kez ağladığını ve sahne sonrası ''Zalim en zayıf noktamdan yakaladın beni' dediğini anlattı.
Bülent Serttaş 'Ağlama Anam' şarkısında 3 kez ağladığını belirttiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahne sonrası yakasından tutup kendine doğru çektiğini ve 'Zalim en zayıf noktamdan yakaladın beni' dediğini anlattı.
Ünlü arabesk-fantazi şarkıcısı Bülent Serttaş, YouTube'da yayınlanan 'Akşamın Yıldızı' programına konuk oldu ve hayatına ilişkin bilinmeyen detayları anlattı. Serttaş, hayatının dönüm noktası olarak adlandırdığı 'Ağlama Anam' şarkısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 3 kez ağlattığını, Erdoğan ile bu şarkı üzerine yaşadıkları ilginç bir diyaloğu ilk kez anlattı.
Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş, Akşam'dan Yasemin İlan'a 'Akşamın yıldızı' programında hayatının dönüm noktası olarak tanımladığı Ağlama Anam şarkısıyla ilgili bugüne dek hiç bilinmeyen bir ayrıntıyı açıkladı.
Bu şarkısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 3 kere ağlattığını söyleyen Serttaş, "Cumhurbaşkanımız sahne sonrası yakamı tuttu, kendine doğru çekti ve 'Zalim en zayıf noktamdan yakaladın beni' dedi" ifadelerini kullandı.