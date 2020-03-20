Bulgar meclisinde parti liderinden dikkat çeken koronavirüs önlemi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede zirveler ve organizasyonlar iptal olsa da 112 vaka ve 3 ölümün kayıtlara geçtiği Bulgaristan’da meclis oturumları devam ediyor. Reuters’ın meclisten geçtiği karelerinde bazı vekiller önlem olarak koruyucu maskeler taksa da sandalyelerin boş kaldığı görüldü.