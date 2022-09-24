Bulgarlar kışlık alışverişi için Edirne'ye akın etti

Bulgar ve Yunan turistlerin yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlar, havaların soğumasıyla birlikte pazarda kaban, kazak, hırka ve bot ve mont gibi kışlık ürünleri satın almaya başladı. Eylül ayı ile birlikte havaların soğumaya başlamasının ardından pazarda kabandan, bota, ayakkabıdan, kazağa kadar birçok ürün tezgâhtaki yerini aldı.