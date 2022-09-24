Bulgarlar kışlık alışverişi için Edirne'ye akın etti
Bulgaristan'da Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde resmi tatili fırsat bilen Bulgarlar, yaklaşan kış mevsimi öncesi ihtiyaçlarını karşılamak için Edirne'ye akın etti.
Rusya Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle doğalgazsız kalacak Avrupa ülkeleri arasında bulunan Bulgaristan vatandaşları, yaklaşan kış mevsimi öncesi bot, mont, kazak gibi ihtiyaçlarının yanı sıra battaniye, yorgan gibi ev eşyalarını da Edirne’den almaya başladı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren Edirne’ye alışverişe gelen Bulgar turistler, esnafın yüzünü güldürüyor.
Bulgar ve Yunan turistlerin yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlar, havaların soğumasıyla birlikte pazarda kaban, kazak, hırka ve bot ve mont gibi kışlık ürünleri satın almaya başladı. Eylül ayı ile birlikte havaların soğumaya başlamasının ardından pazarda kabandan, bota, ayakkabıdan, kazağa kadar birçok ürün tezgâhtaki yerini aldı.
Yaz aylarında sınır kapılarında yaşanan gurbetçi yoğunluğu dolayısıyla kente gelemeyen Bulgar turistler kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ihtiyaçlarını karşılamak için Edirne’ye akın ediyor.