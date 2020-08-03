  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 03 Ağustos 2020 10:10

Bulutların üzerindeki İkizdere Vadisi

Rize'nin İkizdere Vadisi'nin sık ormanla kaplı görüntüsü, yeşil örtüsü, gölleri, şelaleleri, termal kaplıcaları, ahşap evleri ve bulutların üzerindeki yaylaları ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Bulutların üzerindeki İkizdere Vadisi

Kente yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan ilçedeki İkizdere Vadisi, bozulmamış yeşil örtüsü, yayları, gölleri, ormanlık alanları, ahşap evleri ve muhteşem manzarasıyla dikkat çekiyor. 

1/ 12
Bulutların üzerindeki İkizdere Vadisi

Bölgede sıcak hava ve nemin etkisinden kurtulmak isteyenlerin yanı sıra turistler de vadiye ilgi gösteriyor. Bulutların üzerindeki yaylalara gelenler, seyrine doyumsuz manzaraların keyfini çıkarıyor. İkizdere ilçesinin Ilıca köyünde yer altından 72 derece sıcaklıkla çıkan ve içerdiği 4541 mineral oranı ile dünyanın en kalitelilerinden olduğu belirtilen termal su kaynağı da şifa arayanların adresi oluyor. Hastalıklara karşı koruyucu özelliği de olduğu söylenen termal su kaplıcaları, koronavirüs salgını ile daha çok tercih ediliyor. Termal suya girenler, hastalıklardan korunmaya çalışıyor, şifa arıyor.

2/ 12
Bulutların üzerindeki İkizdere Vadisi

'SICAK YERLERDEN GELİYORLAR' Turizmci Amaç Ekşi, İkizdere Vadisi'nin yükselen yıldız olduğunu belirterek, "Normal dönemlerde Arap turistlerin tercih ettiği bir yerdik. Bu sene pandemi dolasıyla iç pazara yöneldik. Gelen misafirlerimiz ağırlıklı olarak Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nden oluyor. 

3/ 12
Bulutların üzerindeki İkizdere Vadisi

Havanın sıcak olduğu bölgelerden gelenler serin olduğu için burayı tercih ediyorlar. Bizim tercih edilmemizin en önemli özelliği ise termal suyumuz. Kükürtlü ve bol minareli termal havuzlarımız ile hizmet vermeye devam ediyoruz. Misafirlerimiz de bu havuzun keyfini çıkartıyorlar" dedi. 

4/ 12
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM