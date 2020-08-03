Bulutların üzerindeki İkizdere Vadisi

Bölgede sıcak hava ve nemin etkisinden kurtulmak isteyenlerin yanı sıra turistler de vadiye ilgi gösteriyor. Bulutların üzerindeki yaylalara gelenler, seyrine doyumsuz manzaraların keyfini çıkarıyor. İkizdere ilçesinin Ilıca köyünde yer altından 72 derece sıcaklıkla çıkan ve içerdiği 4541 mineral oranı ile dünyanın en kalitelilerinden olduğu belirtilen termal su kaynağı da şifa arayanların adresi oluyor. Hastalıklara karşı koruyucu özelliği de olduğu söylenen termal su kaplıcaları, koronavirüs salgını ile daha çok tercih ediliyor. Termal suya girenler, hastalıklardan korunmaya çalışıyor, şifa arıyor.