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  3. 06 Haziran 2019 13:55

Bulutların üzerine tatilci akını!

Doğu Karadeniz'de yılın büyük bölümü bulutların üzerinde kalan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü Pokut Yaylası, bayramda da tatilcilerin akınına uğradı. Karadeniz Bölgesi'nde yüksek rakımlı dağların altında kalan bulutları

Bulutların üzerine tatilci akını!

Doğu Karadeniz'de yılın büyük bölümü bulutların üzerinde kalan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü Pokut Yaylası, bayramda da tatilcilerin akınına uğradı.

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Bulutların üzerine tatilci akını!

Karadeniz Bölgesi'nde yüksek rakımlı dağların altında kalan bulutların üzerindeki yaylalar, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

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Bulutların üzerine tatilci akını!

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Bulutların üzerine tatilci akını!

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