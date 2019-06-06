Bulutların üzerine tatilci akını!
Doğu Karadeniz'de yılın büyük bölümü bulutların üzerinde kalan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü Pokut Yaylası, bayramda da tatilcilerin akınına uğradı. Karadeniz Bölgesi'nde yüksek rakımlı dağların altında kalan bulutları
Doğu Karadeniz'de yılın büyük bölümü bulutların üzerinde kalan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü Pokut Yaylası, bayramda da tatilcilerin akınına uğradı.
Karadeniz Bölgesi'nde yüksek rakımlı dağların altında kalan bulutların üzerindeki yaylalar, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.