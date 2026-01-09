Bunalıma giren bir genç evi yakmaya çalıştı
Eskişehir'de bunalıma girdiği öğrenilen bir şahsın evinde çıkardığı küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak: İHA
Olay, saat 18.30 sıralarında Emek Mahallesi Karaosmanoğulları Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, sokak üzerindeki 11 numaralı apartmanın 3'üncü katında oturan E.U. (26) isimli şahıs, bunalıma girerek evde yangın çıkardı.
1 / 4
Durumu fark eden çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 / 4
Camlarından dumanlar çıkan evin içerisindeki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Küçük çaplı olduğu belirtilen yangın ekiplerce kısa sürede söndürülürken, soğutma çalışmaları yapıldı.
3 / 4
Mahallede kısa süreli paniğe sebep olan ve maddi hasarla atlatılan olayda dumandan etkilen kimsenin olmadığı öğrenildi. Öte yandan E.U.'nun, "Deodorant patladı" dediği iddia edildi.
4 / 4