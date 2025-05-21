Bunaltan sıcaklar kapıda: Termometreler 35 dereceyi gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Macit, perşembe günü yurt genelinde yağış beklemediklerini kaydederek, "Cuma günü Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusunda, cumartesi ve pazar günü Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekliyoruz. Yurdun diğer bölgelerinde az bulutlu ve açık geçecek. Buna paralel olarak hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Pazar gününe kadar iç ve doğu kesimlerde ağırlıklı olmak üzere, sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerine çıkıyor. Özellikle vatandaşlarımızı sıcak havaya karşı uyarıyoruz. Pazar günü ise yurdun batı kesimleri yağışlı havanın etkisine giriyor. Pazar günü Marmara ve Ege'de başlayan yağışlar, pazartesi ve salı günü ise Karadeniz'in iç kesimleri ve Marmara'da devam edecek. Hava sıcaklığının da özellikle Marmara ile Ege'de azalmasını bekliyoruz pazartesi günü. Fakat pazar gününe kadar mevsim normallerinin oldukça üzerinde bir hava sıcaklığı mevcut olacak" ifadelerini kullandı.