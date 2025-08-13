  1. Anasayfa
  4. Bunaltan sıcaklarda serinlemek isterken canından oldu

Adana’da kuzeniyle gezdiği sırada sıcaktan bunalıp bir anda sulama kanalına atlayan genç boğularak can verdi.

Kaynak: İHA
Olay, Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Mavi Bulvarda bulunan sulama kanalında meydana geldi.

İddiaya göre, M.E. (21) kuzeniyle birlikte motosiklet ile gezintiye çıktı. 

Bir süre sonra sıcaktan bunalan M.E., sulama kanalına kıyafetleriyle birlikte atladı.

Atladıktan sonra suda çırpınan M.E. daha sonra akıntıya kapılıp kayboldu. Kuzeni hemen polisi arayıp durumu bildirdi.

