Bunaltan sıcaklarda serinlemek isterken canından oldu
Adana’da kuzeniyle gezdiği sırada sıcaktan bunalıp bir anda sulama kanalına atlayan genç boğularak can verdi.
Kaynak: İHA
Olay, Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Mavi Bulvarda bulunan sulama kanalında meydana geldi.
1 / 7
İddiaya göre, M.E. (21) kuzeniyle birlikte motosiklet ile gezintiye çıktı.
2 / 7
Bir süre sonra sıcaktan bunalan M.E., sulama kanalına kıyafetleriyle birlikte atladı.
3 / 7
Atladıktan sonra suda çırpınan M.E. daha sonra akıntıya kapılıp kayboldu. Kuzeni hemen polisi arayıp durumu bildirdi.
4 / 7