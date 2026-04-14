Bundan 4 yıl önce yanarak kül olan İstanbul'un şifa kalesi küllerinden doğdu!

1753 yılında bakkal esnafı loncası tarafından inşa edilen ve eski adıyla "Yedikule Hastanesi" olarak bilinen bu yapı; ilk olarak küçük bir ahşap bina olarak, bugün Avrupa Lisesi’nin bulunduğu alanda hizmet vermeye başladı. O dönemde sıkça görülen veba salgınlarında vatandaşlara şifa kapısı olmuştu.