Bungalov eve cinayet baskını: Cinayet zanlısı ve 3 şüpheli yakalandı

Cinayet sonrası kaçan Y.I. ve ona destek olan şahısların yakalanması için polis ve jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. İlçe çıkışlarında denetim noktaları oluşturulurken şüphelinin kaçış güzergâhları da güvenlik kameraları üzerinden takip edildi. Bir haftalık takibin ardından katil zanlısı Y.I. ve 3 şahıs, filmleri aratmayan bir operasyon sonucu Erzurum Ovası'ndaki bir bungalov evde yakayı ele verdi.