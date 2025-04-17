Bungalovdaki gizli kamera rezaleti sonrası Sapanca'da alarma geçildi

SAPANCA'DAKİ BUNGALOVLARDA GİZLİ KAMERA KONTROLÜ YAPILACAK

Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Safa Alaçam, yurt dışından getirilen cihazla, gizli kamera ve ses kaydı cihazı olup olmadığının kontrol edilebileceğini ifade etti. Alaçam, Sapanca'da yaşanan gizli kamera olayının kendilerini çok üzdüğünü belirterek, ''Herkes bu konuda çok tedirgin. Böyle bir ahlaksızlıkla itham edilmek hepimizi derinden sarstı. Bu olayın şokuyla ciddi bir dezenformasyona uğradık. Birçok insanın psikolojisi bozuldu. Birçok eski misafirimiz de arıyor, önce rezervasyon iptalleri gelmişti. Şimdi toparlanıyoruz. Arayıp eski misafirlerimiz destek oluyorlar. 'Biz sizleri biliyoruz, nasıl bir hizmet verdiğinizin farkındayız, sizleri tanıyoruz, yine geleceğiz, tekrar geleceğiz' deyip tekrar rezervasyon yapanlar da var'' dedi.