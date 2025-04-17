Bungalovdaki gizli kamera rezaleti sonrası Sapanca'da alarma geçildi
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalovda gizli kamera bulunmasının ardından ilçedeki bungalovlarda gizli kamera kontrolü yapılacak.
İstanbul'dan ailesi ile birlikte Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi'nde birden fazla bungalovun bulunduğu işletmeye tatil için gelen M.K., evin tavan aydınlatma lambasından birinin farklı göründüğünü fark etmesi ile gizli kamera olduğunu anladı. M.K. polisi arayıp, durumu bildirerek işletmeden şikayetçi oldu.
Bungalovda gizli kamera bulunmasına ilişkin işletme sahibi ve ortağı tutuklandı. Şüphelilerden birinin cep telefonunda gizli kamerayla ilgili bazı materyallerin tespit edildiği bildirildi.
91 BUNGALOVUN OLDUĞU TESİS MÜHÜRLENDİ
Öte yandan aynı bölgedeki Sapanca'nın önde gelen otellerinden biri olan ve aynı zamanda zincir marka da olan, 91 bungalovun bulunduğu işletme de Sapanca Belediyesi tarafından, gerekli yasal izin ve ruhsatlara sahip olmadığından mühürlendi.
SAPANCA'DAKİ BUNGALOVLARDA GİZLİ KAMERA KONTROLÜ YAPILACAK
Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Safa Alaçam, yurt dışından getirilen cihazla, gizli kamera ve ses kaydı cihazı olup olmadığının kontrol edilebileceğini ifade etti. Alaçam, Sapanca'da yaşanan gizli kamera olayının kendilerini çok üzdüğünü belirterek, ''Herkes bu konuda çok tedirgin. Böyle bir ahlaksızlıkla itham edilmek hepimizi derinden sarstı. Bu olayın şokuyla ciddi bir dezenformasyona uğradık. Birçok insanın psikolojisi bozuldu. Birçok eski misafirimiz de arıyor, önce rezervasyon iptalleri gelmişti. Şimdi toparlanıyoruz. Arayıp eski misafirlerimiz destek oluyorlar. 'Biz sizleri biliyoruz, nasıl bir hizmet verdiğinizin farkındayız, sizleri tanıyoruz, yine geleceğiz, tekrar geleceğiz' deyip tekrar rezervasyon yapanlar da var'' dedi.