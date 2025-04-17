Bungalovdaki gizli kamera skandalında görüntüler bulundu
Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bungalovda yaşanan gizli kamera skandalında, yapılan elektronik cihaz incelemeleri sırasında bazı görüntüler işletme sahibinin telefonundan çıktı.
Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı arifesinde meydana gelen olayda, İstanbul'dan Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan aile iddiaya göre, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti.
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Aile, emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Yapılan ihbar sonrasında konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı.
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Polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlar tek tek incelendi.
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Şu ana kadar yapılan incelemelerde, bungalova yerleştirilen gizli kameraya ait bazı görüntülerin, işletme sahibi H.K'nin (31) cep telefonunda bulunduğu belirlendi.
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