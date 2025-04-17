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  4. Bungalovdaki gizli kamera skandalında görüntüler ortaya çıktı!

Bungalovdaki gizli kamera skandalında görüntüler bulundu

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bungalovda yaşanan gizli kamera skandalında, yapılan elektronik cihaz incelemeleri sırasında bazı görüntüler işletme sahibinin telefonundan çıktı.

Kaynak: İHA
Bungalovdaki gizli kamera skandalında görüntüler bulundu - Resim: 1

Ramazan Bayramı arifesinde meydana gelen olayda, İstanbul'dan Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan aile iddiaya göre, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti.

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Bungalovdaki gizli kamera skandalında görüntüler bulundu - Resim: 2

Aile, emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Yapılan ihbar sonrasında konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı.

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Bungalovdaki gizli kamera skandalında görüntüler bulundu - Resim: 3

Polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlar tek tek incelendi.

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Bungalovdaki gizli kamera skandalında görüntüler bulundu - Resim: 4

Şu ana kadar yapılan incelemelerde, bungalova yerleştirilen gizli kameraya ait bazı görüntülerin, işletme sahibi H.K'nin (31) cep telefonunda bulunduğu belirlendi.

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