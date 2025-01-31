Bungalovlar, oteller, telesiyej... Türkiye'nin ünlü turizm merkezinde çok sayıda tesis kapatıldı
Sivas'ın kış turizm merkezi Yıldız Dağı'ndaki bungalov evler, bazı oteller ve telesiyej, eksiklikler nedeniyle kullanıma kapatıldı.
Kaynak: DHA
Bolu'da meydana gelen otel yangınının ardından Türkiye genelinde birçok turizm işletmesine yönelik kapatma kararları sürüyor.
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Kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde yer alan tesisler de incelemeye tabi tutuldu.
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Başta ahşaptan yapılan bungalov evler ve bazı oteller ve telesiyej hakkında kapatılma kararı verildi.
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Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda il genelinde yapılan denetimlerde birçoğu otel 20 tesis hakkında kapatılma kararı verildiği öğrenildi. (DHA)
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