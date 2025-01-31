  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Türkiye'nin ünlü turizm merkezinde çok sayıda tesis kapatıldı

Bungalovlar, oteller, telesiyej... Türkiye'nin ünlü turizm merkezinde çok sayıda tesis kapatıldı

Sivas'ın kış turizm merkezi Yıldız Dağı'ndaki bungalov evler, bazı oteller ve telesiyej, eksiklikler nedeniyle kullanıma kapatıldı.

Kaynak: DHA
Bungalovlar, oteller, telesiyej... Türkiye'nin ünlü turizm merkezinde çok sayıda tesis kapatıldı - Resim: 1

Bolu'da meydana gelen otel yangınının ardından Türkiye genelinde birçok turizm işletmesine yönelik kapatma kararları sürüyor. 

1 / 5
Bungalovlar, oteller, telesiyej... Türkiye'nin ünlü turizm merkezinde çok sayıda tesis kapatıldı - Resim: 2

Kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde yer alan tesisler de incelemeye tabi tutuldu.

2 / 5
Bungalovlar, oteller, telesiyej... Türkiye'nin ünlü turizm merkezinde çok sayıda tesis kapatıldı - Resim: 3

Başta ahşaptan yapılan bungalov evler ve bazı oteller ve telesiyej hakkında kapatılma kararı verildi. 

3 / 5
Bungalovlar, oteller, telesiyej... Türkiye'nin ünlü turizm merkezinde çok sayıda tesis kapatıldı - Resim: 4

Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda il genelinde yapılan denetimlerde birçoğu otel 20 tesis hakkında kapatılma kararı verildiği öğrenildi. (DHA)

4 / 5