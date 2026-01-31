  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Bunlar da bisikletli magandalar... Araç sahiplerine kabusu yaşatıp, mahalleyi birbirine kattılar!

Bunlar da bisikletli magandalar... Araç sahiplerine kabusu yaşatıp, mahalleyi birbirine kattılar

Antalya'da bisikletle dolaşan kimliği belirsiz 3 kişi, araçlara, ve kamuya açık alanda bulunan tuvalete zarar verdi. Ardından ise bakkalın kilitli meşrubat dolabından içecek çalan bisikletli magandaların yaptıkları güvenlik kameralarına yansırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Bunlar da bisikletli magandalar... Araç sahiplerine kabusu yaşatıp, mahalleyi birbirine kattılar - Resim: 1

Olay, 30 Ocak gece saatlerinde Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bisikletli 3 kişi, Tosmur Gündoğan Sokak üzerinde park halinde bulunan araçların lastiklerini kesici aletle kesti. Şahıslar daha sonra Tosmur Mahallesi'nde bulunan ve herkesin kullanımına açık olan yürüyüş yolu üzerindeki umumi tuvalete yöneldi.

1 / 10
Bunlar da bisikletli magandalar... Araç sahiplerine kabusu yaşatıp, mahalleyi birbirine kattılar - Resim: 2

Burada tuvaletin önce camlarını, ardından seramiklerini kıran şüpheliler olay yerinden bisikletleriyle kaçtı. 

2 / 10
Bunlar da bisikletli magandalar... Araç sahiplerine kabusu yaşatıp, mahalleyi birbirine kattılar - Resim: 3

Şüphelilerin bir sonraki adresi ise yol üzerinde bulunan bir market oldu. Şüphelilerin, marketin kapalı içecek dolabını zorlayarak içecek aldı.

3 / 10
Bunlar da bisikletli magandalar... Araç sahiplerine kabusu yaşatıp, mahalleyi birbirine kattılar - Resim: 4

İş yerinin güvenlik kamera görüntülerinde iki kişinin içecek dolabını zorlayarak içinden içecek aldıktan sonra olay yerinden kaçtığı görüntüler yer aldı.

4 / 10