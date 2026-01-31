Bunlar da bisikletli magandalar... Araç sahiplerine kabusu yaşatıp, mahalleyi birbirine kattılar

Olay, 30 Ocak gece saatlerinde Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bisikletli 3 kişi, Tosmur Gündoğan Sokak üzerinde park halinde bulunan araçların lastiklerini kesici aletle kesti. Şahıslar daha sonra Tosmur Mahallesi'nde bulunan ve herkesin kullanımına açık olan yürüyüş yolu üzerindeki umumi tuvalete yöneldi.