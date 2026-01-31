Bunlar da bisikletli magandalar... Araç sahiplerine kabusu yaşatıp, mahalleyi birbirine kattılar
Antalya'da bisikletle dolaşan kimliği belirsiz 3 kişi, araçlara, ve kamuya açık alanda bulunan tuvalete zarar verdi. Ardından ise bakkalın kilitli meşrubat dolabından içecek çalan bisikletli magandaların yaptıkları güvenlik kameralarına yansırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Olay, 30 Ocak gece saatlerinde Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bisikletli 3 kişi, Tosmur Gündoğan Sokak üzerinde park halinde bulunan araçların lastiklerini kesici aletle kesti. Şahıslar daha sonra Tosmur Mahallesi'nde bulunan ve herkesin kullanımına açık olan yürüyüş yolu üzerindeki umumi tuvalete yöneldi.
Burada tuvaletin önce camlarını, ardından seramiklerini kıran şüpheliler olay yerinden bisikletleriyle kaçtı.
Şüphelilerin bir sonraki adresi ise yol üzerinde bulunan bir market oldu. Şüphelilerin, marketin kapalı içecek dolabını zorlayarak içecek aldı.
İş yerinin güvenlik kamera görüntülerinde iki kişinin içecek dolabını zorlayarak içinden içecek aldıktan sonra olay yerinden kaçtığı görüntüler yer aldı.
