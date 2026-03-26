Bunlara az bile! Trafik magandalarına hem 360 bin TL ceza kesildi hem de ehliyetlerine el konuldu!
Bursa'da yol verme tartışması sonrası araçlarından inip birbirine giren 2 trafik magandasının kavga görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasıyla harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, her 2 sürücüye de ayrı ayrı 180 bin TL olmak üzere toplamda 360 bin TL idari para cezası kesti...
Kaynak: İHA
Olay, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte tartışan iki sürücü, kısa sürede araçlarından inerek yol ortasında birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavga, adeta boks ringini aratmadı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
1 / 3
Görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, sürücülere ayrı ayrı 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca iki sürücünün ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulurken, araçları da 2 ay trafikten men edilerek bağlandı.
2 / 3
3 / 3