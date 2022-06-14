Bunu da gördük! ABD'li gezgin ''ucuz'' diye kuaföre Türkiye'ye geldi
Başta dolar ve Euro olmak üzere Türk Lirası'ndaki tarihi değer kaybı sonrası "ucuzluk" ilgisi kabaran yabancı turistler Türkiye'yi "gidilecek ülkeler" listesinde ilk sıraya alırken, ABD'li bir gezgin sırf "ucuz" diye ABD'den Türkiye'ye kuaföre geldi.
Türk Lirası'ndaki tarihi değer kaybı sonrası yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye ilgisi "ucuzluk"tan dolayı artarken akı almaz bir olay yaşandı.
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ABD’de yaşayan Bryn Elise isimli bir kadın, istediğini saçı yaptırmak için kuaförünün kendisinden 4 bin dolar istediğini söyleyip, çareyi Türkiye’ye uçmakta buldu.
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Elise, ABD’deki kuaförüne elinde bir fotoğrafla gittiğini ve kesim, bakım, boya gibi işlemler için kendisinden 4 bin dolar (69 bin TL) istendiğini söyledi.
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Fiyatı çok yüksek bulan kadın, saçını daha ucuza kestirmek için Türkiye’nin yolunu tutmaya karar verdi.
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