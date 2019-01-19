Bunu yapanın 2 bin lirası cebinde kalacak

Yapılandırma faizlerinin iki katından fazla olan bu faiz oranıyla borç ödenemez noktalara taşınıyor ve daha sonra da haciz aşamasına geçiliyor. Burada hem mahkeme masrafları hem vekalet ücretleri hem de temerrüt faiziyle küçücük borç büyük bir meblağ haline geliyor.

