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  3. 19 Ocak 2019 12:30

Bunu yapanın 2 bin lirası cebinde kalacak

Kredi kartı borçlarının yapılandırmasında yüzde 1,10 faiz uygulanacak. 5 bin lira borç, 5 bin 800 liraya bitecek. Gecikmeye düşerse ödenecek rakam 7 bin lirayı geçecekti. Tüketici kazançlı çıkacak.

Bunu yapanın 2 bin lirası cebinde kalacak

Kredi kartı borçlarının yapılandırmasında yüzde 1,10 faiz uygulanacak. 5 bin lira borç, 5 bin 800 liraya bitecek. Gecikmeye düşerse ödenecek rakam 7 bin lirayı geçecekti. Tüketici kazançlı çıkacak.

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Bunu yapanın 2 bin lirası cebinde kalacak

Kredi kartı borçluları için getirilen yeni fırsat düşük faizlerle tüketicinin kazanmasını sağlıyor. Ziraat Bankası kart borçlarını yapılandırırken 24 aya kadar vadede yüzde 1,10 , 60 aya kadar vadede ise yüzde 1,20 oranında faiz uyguluyor.

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Bunu yapanın 2 bin lirası cebinde kalacak

Bu faiz oranları şu anda piyasada uygulanan tüketici faiz oranlarının yarısından bile az olduğu için tüketici her halde kazançlı çıkıyor. Kart borcunu bu yapılandırmayla ödemeyen bir tüketici gecikmeye düşerse bu kez yüzde 2,75'lik faizle muhatap oluyor.

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Bunu yapanın 2 bin lirası cebinde kalacak

Yapılandırma faizlerinin iki katından fazla olan bu faiz oranıyla borç ödenemez noktalara taşınıyor ve daha sonra da haciz aşamasına geçiliyor. Burada hem mahkeme masrafları hem vekalet ücretleri hem de temerrüt faiziyle küçücük borç büyük bir meblağ haline geliyor.

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