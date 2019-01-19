Bunu yapanın 2 bin lirası cebinde kalacak
Kredi kartı borçlarının yapılandırmasında yüzde 1,10 faiz uygulanacak. 5 bin lira borç, 5 bin 800 liraya bitecek. Gecikmeye düşerse ödenecek rakam 7 bin lirayı geçecekti. Tüketici kazançlı çıkacak.
Kredi kartı borçlarının yapılandırmasında yüzde 1,10 faiz uygulanacak. 5 bin lira borç, 5 bin 800 liraya bitecek. Gecikmeye düşerse ödenecek rakam 7 bin lirayı geçecekti. Tüketici kazançlı çıkacak.
Kredi kartı borçluları için getirilen yeni fırsat düşük faizlerle tüketicinin kazanmasını sağlıyor. Ziraat Bankası kart borçlarını yapılandırırken 24 aya kadar vadede yüzde 1,10 , 60 aya kadar vadede ise yüzde 1,20 oranında faiz uyguluyor.
Bu faiz oranları şu anda piyasada uygulanan tüketici faiz oranlarının yarısından bile az olduğu için tüketici her halde kazançlı çıkıyor. Kart borcunu bu yapılandırmayla ödemeyen bir tüketici gecikmeye düşerse bu kez yüzde 2,75'lik faizle muhatap oluyor.