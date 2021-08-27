''Burada arpa bile yetişmez'' dediler, iki arkadaş 1 milyon liraya satın aldı

Satın aldıkları arazinin çorak olduğunu ve bostana dönüştürmek için çok emek harcadıklarını ifade eden Koç, şöyle konuştu;

"Bostanımız İran sınırına çok yakın noktada bulunuyor. Buradaki araziler genelde çorak oluyor. Bostan kurmak hobimdi ama sonra ticarete dönüştürdüm.