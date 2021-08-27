''Burada arpa bile yetişmez'' dediler, iki arkadaş 1 milyon liraya satın aldı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan, uzun yıllardır meyve sebze alım satımı yapan Musa Koç ile Tekin Eren, 4 yıl önce hobi amaçlı 5 bin 137 metre yüksekliğinde bulunan Ağrı Dağı eteklerindeki 30 dönümlük çorak araziyi 1 milyon liraya satın aldı.
Sondaj ile su bulup ardından trafo kurdurarak bölgeye elektriğin gelmesini sağlayan Koç ile Eren, kum fırtınası ve rüzgarın yoğun olduğu bölgede el ele vererek arazinin altyapısını 2 yılda tamamladı.
Türkiye-İran sınırının sıfır noktasına yakın bölgedeki araziyi vahaya dönüştüren ve sulama sistemi kuran iki arkadaş, ilk defa geçen yıl meyve ve sebze üretimine geçmek için tohumları toprakla buluşturdu.
12 KİŞİYİ İSTİHDAM ETTİLER
İlk denemelerinde bahçelerinden tonlarca ürün alan iki arkadaş, çevresi çorak arazilerden oluşan bostanlarında organik dereotu, reyhan, soğan, maydanoz, kişniş, semiz otu, turp, domates, biber, fasulye, kabak, patlıcan, kavun, karpuz, mısır ve ay çekirdeği yetiştiriyor.
Bahçelerinde 12 kişiyi de istihdam eden yatırımcı iki arkadaş, yetiştirdikleri ürünlerini Ağrı-İran kara yolu üzerine kurdukları tezgahlarda satışa sunarak kazanç sağlıyor.
Musa Koç, Ağrı'nın topraklarının verimli olduğunu ve emek verildiğinde birçok ürünün yetiştirilebileceğini söyledi.
Satın aldıkları arazinin çorak olduğunu ve bostana dönüştürmek için çok emek harcadıklarını ifade eden Koç, şöyle konuştu;
"Bostanımız İran sınırına çok yakın noktada bulunuyor. Buradaki araziler genelde çorak oluyor. Bostan kurmak hobimdi ama sonra ticarete dönüştürdüm.