Burada sadece kadınlar yaşıyor! İşte erkeklerin giremediği kasaba
Brezilya'nın güneydoğusunda bulunan Noiva Do Cordeiro kasabası yaklaşık 600 kadın nüfusuyla dikkat çekiyor. Kasabadaki kadınlar eşlerinin kendisi ile yaşamasına izin vermeyip başka yere gönderiyor.
Hatta erkek çocuklar 18 yaşına geldiğinde kasabadan gönderiliyor. İşte ilginç hikayesiyle Noiva do Cordeiro kasabası...
1891 yılında kurulan Noiva Do Cordeiro kasabası yaklaşık 600 kadın nüfusuyla erkeksiz bir şehir özelliğine sahip. Yalnızca evli olan kadınlara hafta sonları eşlerini ve çocuklarını görme izni veriliyor. Erkek çocuklar 18 yaşına geldiğinde kasabadan gönderiliyor ve köyde yaşamasına izin verilmiyor. Köyün tüm işleyişini ve yönetimini kadınlar sağlıyor.
Köylülerin anlattıklarına göre kasaba, 1891 yılında zorla evlendirildiği erkeği terk ettiği için Katolik kilisesi tarafından kovulan Maria Senhorinha de Lima tarafından kurulmuş.
Köylüler tarafından kızıyla birlikte dışlanan bu kadın kendini bir süre dünyadan soyutlamış. Köyden ayrılırken yanında götürdüğü kızı 16 yaşında bir din adamı olan Anisio Pereira ile evlenmiş.