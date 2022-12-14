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Burada yaşamak çok zor! Dünyanın en soğuk şehrinden içinizi üşütecek kareler

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Yakutsk, dünyanın en soğuk şehir olarak biliniyor. Kışın sıcaklıklar eksi 71 dereceye kadar düşüyor. İşte dünyanın en soğuk şehrinden kareler...

Burada yaşamak çok zor! Dünyanın en soğuk şehrinden içinizi üşütecek kareler - Resim: 1

Rusya’nın Sibirya bölgesinde yer alan Yakutsk’da 250 bin kişi yaşıyor.

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Burada yaşamak çok zor! Dünyanın en soğuk şehrinden içinizi üşütecek kareler - Resim: 2

1632'de Lena Nehri kıyısında kurulan Yakutsk şehri, Rusya Federasyonu'na bağlı özerk Yakutistan Cumhuriyeti'nin de başkenti.

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Burada yaşamak çok zor! Dünyanın en soğuk şehrinden içinizi üşütecek kareler - Resim: 3

Kentte sıcaklık kışın eksi 70 dereceye kadar düşebiliyor.

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Burada yaşamak çok zor! Dünyanın en soğuk şehrinden içinizi üşütecek kareler - Resim: 4

Dondurucu soğuğa rağmen Yakutsk’ta hayat durmuyor. Okullar ve resmi kurumlar sıcaklık eksi 52 derecenin altına inmediği sürece tatil edilmiyor.

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