Burada yaşamak çok zor! Dünyanın en soğuk şehrinden içinizi üşütecek kareler
Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Yakutsk, dünyanın en soğuk şehir olarak biliniyor. Kışın sıcaklıklar eksi 71 dereceye kadar düşüyor. İşte dünyanın en soğuk şehrinden kareler...
Rusya’nın Sibirya bölgesinde yer alan Yakutsk’da 250 bin kişi yaşıyor.
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1632'de Lena Nehri kıyısında kurulan Yakutsk şehri, Rusya Federasyonu'na bağlı özerk Yakutistan Cumhuriyeti'nin de başkenti.
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Kentte sıcaklık kışın eksi 70 dereceye kadar düşebiliyor.
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Dondurucu soğuğa rağmen Yakutsk’ta hayat durmuyor. Okullar ve resmi kurumlar sıcaklık eksi 52 derecenin altına inmediği sürece tatil edilmiyor.
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