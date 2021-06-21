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Burası Afrika değil, Anadolu'nun bir köyü

Muş'ta hava sıcaklığının bunaltıcı seviyelere çıkmasıyla mandalar Karasu Nehri'nde serinliyor. İşte o görüntüler...

Hasköy ilçesine bağlı Karakütük, Umurca, Sarıbahçe ve Azıklı köylerinde mandacılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar, aşırı sıcakların hakim olduğu kentte hayvanlardan süt verimi alabilmek için onları günde 3 saat nehre sokuyor.

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Öğle saatlerinde suya giren mandalar, yaklaşık 3 saat su içerisinde kaldıktan sonra tekrar otlatılmaya götürülüyor. Afrika'yı andıran sahneler, zaman zaman renkli görüntüler oluşturuyor.

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Karakütük köyünde çobanlık yapan Abdullah Özdemir, sıcakların artmasının mandaları olumsuz etkilediğini söyledi.

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Hayvanları serinletebilmek için günde iki defa Karasu Nehri'ne getirmek zorunda olduklarını belirten Özdemir, "Çevredeki köylerde yaklaşık 3 bin civarında manda var. Mandaları serinletmek için başka bir seçeneğimiz yok."

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