Burası Afrika değil, Anadolu'nun bir köyü
Muş'ta hava sıcaklığının bunaltıcı seviyelere çıkmasıyla mandalar Karasu Nehri'nde serinliyor. İşte o görüntüler...
Hasköy ilçesine bağlı Karakütük, Umurca, Sarıbahçe ve Azıklı köylerinde mandacılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar, aşırı sıcakların hakim olduğu kentte hayvanlardan süt verimi alabilmek için onları günde 3 saat nehre sokuyor.
Öğle saatlerinde suya giren mandalar, yaklaşık 3 saat su içerisinde kaldıktan sonra tekrar otlatılmaya götürülüyor. Afrika'yı andıran sahneler, zaman zaman renkli görüntüler oluşturuyor.
Karakütük köyünde çobanlık yapan Abdullah Özdemir, sıcakların artmasının mandaları olumsuz etkilediğini söyledi.
Hayvanları serinletebilmek için günde iki defa Karasu Nehri'ne getirmek zorunda olduklarını belirten Özdemir, "Çevredeki köylerde yaklaşık 3 bin civarında manda var. Mandaları serinletmek için başka bir seçeneğimiz yok."