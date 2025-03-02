Burası canını, kanını vatanı için veren şehidimizin ailesinin evi...

“24 yaşındaki şehidimiz 5 çocuklu ailenin en küçüğü. Baba Sadık Uslu’nun uzun yıllardır oturduğu ev misafir ağırlamaya elverişli olmadığı için taziyeler şehidin amcasının evinde kabul ediliyor. Askerliğini Kıbrıs’ta yapan Uslu, hem geçimini sağlamak hem de sevdiği mesleği yapmak için sözleşmeli er sınavına girmiş. Sınavı kazanan Uslu’nun ilk görev yeri de Kuzey Irak’taki Pençe-Kilit Operasyon bölgesi oluyor. Burada 1.5 yıldır görev yapıyordu ve 20 Şubat günü maalesef şehit düştü. Şehidin babası köyde geçim sıkıntısı yaşıyor. Erkek kardeşleri inşaatlarda amelelik yapıyor. Ailenin acısı ve yaşam koşulları yüreklerimizi dağladı. Şehit babasının oturduğu ev çok kötü durumda. Uslu, şehit olmadan önce babasına ‘Sana güzel bir ev yapacağım’ diye söz vermiş. Elimizden geleni yapmak boynumuzun borcu. İnşaat sezonu başladıktan hemen sonra şehidin ailesine bir ev yapılacak ve Valilik tarafından teslim edilecek.’’