Burası da Türkiye'nin 'Çıplak' köyü: ''Utanmıyoruz''
Çanakkale merkeze bağlı, 340 nüfuslu 'Çıplak' köyü, adıyla duyanları şaşırtıyor. Köylüler, 'Çıplak Dede' olarak da bilinen 'Garip Dede'den gelen isimlerinden rahatsız olmadıklarını, bu isimden utanmadıklarını söylüyor
Çanakkale merkeze bağlı, 340 nüfuslu 'Çıplak' köyü, adıyla duyanları şaşırtıyor. Köylüler, 'Çıplak Dede' olarak da bilinen 'Garip Dede'den gelen isimlerinden rahatsız olmadıklarını, bu isimden utanmadıklarını söylüyor
Köyün adı, meydandaki ’Çıplak Dede’ olarak da anılan ’Garip Dede’ yatırından geliyor. Çıplak köyü sakinleri, köylerinin adını değiştirmeyi düşünmediklerini, yatır dolayısıyla bu ismin maneviyatına inandıklarını söyledi. Köylüler, her yıl nisan ayında da köylerine adını veren ’Çıplak Dede’ için hayır düzenliyor.
Çanakkale merkeze 30 kilometre uzaklıktaki 130 haneli ve 340 nüfuslu Çıplak köyün adını duyanlar, şaşırıyor. Her sene yerli- yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri yolunda bulunan Çıplak köy, adıyla antik kente gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.