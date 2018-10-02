Burası da Türkiye'nin 'Çıplak' köyü: ''Utanmıyoruz''

Köyün adı, meydandaki ’Çıplak Dede’ olarak da anılan ’Garip Dede’ yatırından geliyor. Çıplak köyü sakinleri, köylerinin adını değiştirmeyi düşünmediklerini, yatır dolayısıyla bu ismin maneviyatına inandıklarını söyledi. Köylüler, her yıl nisan ayında da köylerine adını veren ’Çıplak Dede’ için hayır düzenliyor.



