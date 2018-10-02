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  3. 02 Ekim 2018 13:39

Burası da Türkiye'nin 'Çıplak' köyü: ''Utanmıyoruz''

Çanakkale merkeze bağlı, 340 nüfuslu 'Çıplak' köyü, adıyla duyanları şaşırtıyor. Köylüler, 'Çıplak Dede' olarak da bilinen 'Garip Dede'den gelen isimlerinden rahatsız olmadıklarını, bu isimden utanmadıklarını söylüyor

Burası da Türkiye'nin 'Çıplak' köyü: ''Utanmıyoruz''

Çanakkale merkeze bağlı, 340 nüfuslu 'Çıplak' köyü, adıyla duyanları şaşırtıyor. Köylüler, 'Çıplak Dede' olarak da bilinen 'Garip Dede'den gelen isimlerinden rahatsız olmadıklarını, bu isimden utanmadıklarını söylüyor

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Burası da Türkiye'nin 'Çıplak' köyü: ''Utanmıyoruz''

Köyün adı, meydandaki ’Çıplak Dede’ olarak da anılan ’Garip Dede’ yatırından geliyor. Çıplak köyü sakinleri, köylerinin adını değiştirmeyi düşünmediklerini, yatır dolayısıyla bu ismin maneviyatına inandıklarını söyledi. Köylüler, her yıl nisan ayında da köylerine adını veren ’Çıplak Dede’ için hayır düzenliyor.

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Burası da Türkiye'nin 'Çıplak' köyü: ''Utanmıyoruz''

Çanakkale merkeze 30 kilometre uzaklıktaki 130 haneli ve 340 nüfuslu Çıplak köyün adını duyanlar, şaşırıyor. Her sene yerli- yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri yolunda bulunan Çıplak köy, adıyla antik kente gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

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Burası da Türkiye'nin 'Çıplak' köyü: ''Utanmıyoruz''

Çıplak köyün adı, köy meydanında yatırı bulunan ve burada yaşayanların ’Çıplak Dede’ olarak andığı ’Garip Dede’den geliyor.

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