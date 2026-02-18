Burası göl değil, tarım arazisi! Binlerce dönüm arazi sular altında
Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Göle dönen tarım arazileri havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta sağanak yağış etkili oluyor. Son günlerde etkili olan sağanak sonrası Türkoğlu ilçesi Minehöyük, Ceceli ve Şekeroba mahalleleri sınırları içerisinde buğday ve arpa ekili tarım arazilerinin büyük bölümü sular altında kaldı.
1 / 7
Ceceli Mahalle Muhtarı Ali Rıza Kılıç, "Burası Gavur Gölü mevki olarak geçer. Türkoğlu, Ceceli, Beyoğlu, Dedeler, Şekeroba bu mahallelerin tarım arazisi burası. Her yıl kuraklıktan dolayı sıkıntı olmuyordu tarım arazileri ekilip biçiliyordu ancak bu yıl bol yağış nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı. Adeta göl oldu" dedi.
2 / 7
3 / 7
4 / 7