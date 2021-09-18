Burası İstanbul'un göbeği! Taksim'de herkesin önünde soyundular

Düğün fotoğraflarını Taksim Meydanı çevresinde, tramvay durağında ve Atatürk Cumhuriyet Anıtı civarında çektiren çiftlerin kıyafet değişimi için Taksim Meydanı’nın ortasında herkesin gözü önünde soyunması şaşkınlığa neden oldu.