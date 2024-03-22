Burası İsveç değil, Türkiye! İşte doğa tutkunlarının yeni rotası

Doğa harikası bölgenin Tabiat Parkı ilan edilmesiyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Ersizlerdere Tabiat Parkı’nda çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde bölgeye seyir terası ve giriş takları yerleştirildi.