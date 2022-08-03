Burası Karadeniz değil Diyarbakır! 30 milyon TL yatırım yaptı

Çiftçi Kemal Aydın, Kayayolu köyünde arazi kiralayıp 5 bin dönüme pamuk ektiklerini söyledi. Hepsini damlama sistemiyle suladıklarını aktaran çiftçi Aydın, “Biz bu işi artık yapamayacak duruma gelmiştik. Sürdürülebilir tarım için damlamaya olmazsa olmaz diye baktık. Günde 900 dönüm araziyi az bir suyla sulayabiliyoruz. Düşük bir enerji, az gübreleme ile bu işi bugüne kadar getirdik. Şu ana kadar pamuğun durumu da iyi. Yüksek verimi düşük maliyetle damlama yaparak bu işi sürdürebilir diye düşündük. 5 bin dönüm pamuk, 3 bin dönüme yakında mısır arazimiz var. Onu vahşi sulama ile suluyoruz. Rekolte olarak şu an gidişat iyi, zararı yok. Hava şartları da iyi. Hala besleme yapıyoruz” dedi.