Burası Maldivler değil Türkiye: Turist akınına uğradı

Turkuaz renkli berrak suyu ve bembeyaz kumları ile yerli ve yabancı turistlerin büyük beğenisini kazanıyor. Yerleşim yok, adaya ulaşım tekne ile yapılıyor. Tatilcilerin yeni gözdesi olan ada, Türkiye’nin Maldivler’i olarak adlandırılıyor.