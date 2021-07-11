Burası Maldivler değil Türkiye: Turist akınına uğradı
Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarındaki Suluada, renklş berrak suyu ve eşsiz güzelliği ile yerli yabancı turistlerin akınına uğradı.
Turkuaz renkli berrak suyu ve bembeyaz kumları ile yerli ve yabancı turistlerin büyük beğenisini kazanıyor. Yerleşim yok, adaya ulaşım tekne ile yapılıyor. Tatilcilerin yeni gözdesi olan ada, Türkiye’nin Maldivler’i olarak adlandırılıyor.
640 kilometrelik sahil bandında 210'u mavi bayraklı plajın yanı sıra eşsiz koylarıyla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlayan Antalya'da, tatilciler Kumluca ilçesi açıklarındaki Suluada'yı rota olarak belirledi.
Beyaz kumsalı ve turkuaz suyuyla Maldivler'e benzetilen ve sadece tekneyle ulaşımın olduğu Suluada, yerli ve yabancı tatilcilerden yoğun ilgi görüyor.
Biri 50, diğeri 120 metre bembeyaz kumlu ve turkuaz suyuyla iki plajıyla Maldivlere benzetilen ada, manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.