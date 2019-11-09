Burası Mostar değil Tunceli

Tağar Köprüsü'nün Yusuf Ziya Paşa tarafından yaptırılan bir Osmanlı eseri olduğunu belirten yöre sakinlerinden Serkan Özerdir, " Köprüler ve yollar sadece insan taşımamıştır. Aynı zamanda kültür, sanat ve bilim taşımıştır. İlçemizde bulunan Tağar Köprüsü de aynı şekilde kültür, bilim ve sanat taşımıştır.

