Burası ne Ege ne de Akdeniz!

"BÖLGE HALKI EGE VEYA AKDENİZ'İ DEĞİL, VAN GÖLÜ'NÜN TERCİH ETSİN" Kahramanmaraş'tan Ahlat'a yaz tatili için gelen Halil İbrahim Orçan, yaz tatilini ve yüzme tercihini Ege ve Akdeniz'de değil Van Gölü'ne yaptığını belirtti. Orçan, "Genellikle son yıllarda Van Gölü'nü tercih ediyorum. Akdeniz bölgesi de güzel ama Van Gölü'de çok güzel ve temiz.Sürat teknemiz, jet ski ve su sporları yapılacak muzlar ve ringolar gibi bir çok aktivite mevcut durumda. Biz plajımızda yüzme kursları da veriyoruz. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Van Gölü'nün kıyı kenar çizgisinde bulunan en güzel kumsalı Ahlat'ta bulunuyor" diye konuştu.