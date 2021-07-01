Burası ne kuzey, ne güney, ne de batı! Burası Türkiye'ni nen doğusu

Türkiye`de gün batımının en güzel yaşandığı yerlerden biri olan Edremit ilçesinde, güneşin batışı sırasındaki kızıllığın Van Gölü`ne yansımasıyla ortaya çıkan kartpostallık görüntüler, vatandaşların yanı sıra, fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oluyor.