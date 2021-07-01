Burası ne kuzey, ne güney, ne de batı! Burası Türkiye'ni nen doğusu
Türkiye`nin en Doğusundaki kenti Van'da, gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzara, görenleri hayran bırakıyor.
Türkiye`de gün batımının en güzel yaşandığı yerlerden biri olan Edremit ilçesinde, güneşin batışı sırasındaki kızıllığın Van Gölü`ne yansımasıyla ortaya çıkan kartpostallık görüntüler, vatandaşların yanı sıra, fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oluyor.
1 / 11
Gün batımının en güzel izlendiği yerlerden biri olan Van Gölü sahilleri, gerek yaz, gerekse kış mevsiminde romantik görüntüsünden bir şey kaybetmiyor.
2 / 11
Doğal güzellikleri ve kent içindeki tarihi yapılarıyla birçok görsel güzelliğe sahip olan Van, gün batımıyla da benzersiz görüntüler oluşturuyor.
3 / 11
Kimi vatandaşlar gün batımını fotoğraflarken, kimileri de oluşan muhteşem manzara karşısında kiraladıkları tekne ile Van Gölü üzerinde hatıra fotoğrafı çektirmeyi tercih ediyor.
4 / 11