Burası ne Uludağ ne Kartalkaya... Bir ilimizde kar hasreti sona erdi

Muğla’nın Menteşe ilçesi dışından Marmaris, Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Ula, Yatağan ve Bodrum ilçelerinden de Yılanlı dağına karda piknik yapmak için araçları ile gelen vatandaşlar, kar üzerinde ateş yakarak hem piknik yaptı, hem de kartopu oynadılar.