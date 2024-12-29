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Burası ne Uludağ ne Kartalkaya... Bir ilimizde kar hasreti sona erdi

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Menteşe ilçesine 10 dakika uzaklıktaki Yılanlı dağı beyaza büründü.

Kaynak: İHA
Burası ne Uludağ ne Kartalkaya... Bir ilimizde kar hasreti sona erdi - Resim: 1

2 bin rakımlı Yılanlı dağına gece boyunca yoğun kar yağışı sonrası yer yer 15-20 santime ulaşan kar yağışı sonrası vatandaşlar günlerden Pazar olması nedeniyle Yılanlı dağına akın etti.

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Burası ne Uludağ ne Kartalkaya... Bir ilimizde kar hasreti sona erdi - Resim: 2

Muğla’nın Menteşe ilçesi dışından Marmaris, Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Ula, Yatağan ve Bodrum ilçelerinden de Yılanlı dağına karda piknik yapmak için araçları ile gelen vatandaşlar, kar üzerinde ateş yakarak hem piknik yaptı, hem de kartopu oynadılar.

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Burası ne Uludağ ne Kartalkaya... Bir ilimizde kar hasreti sona erdi - Resim: 3

Jandarma trafik ekipleri görevde
Öğle saatlerinde Menteşe ilçesi içinden araçları seyreden vatandaşlar Göktepe grup köylerine giden yolda uzun kuyruklar oluşturdu. 

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Burası ne Uludağ ne Kartalkaya... Bir ilimizde kar hasreti sona erdi - Resim: 4

Araç trafiğinin yoğunlaşması üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Menteşe trafik ekipleri sıkışan araç trafiğini düzenlemek zorunda kaldı. 

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