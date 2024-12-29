Burası ne Uludağ ne Kartalkaya... Bir ilimizde kar hasreti sona erdi
Meteoroloji'nin uyarısının ardından Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Menteşe ilçesine 10 dakika uzaklıktaki Yılanlı dağı beyaza büründü.
2 bin rakımlı Yılanlı dağına gece boyunca yoğun kar yağışı sonrası yer yer 15-20 santime ulaşan kar yağışı sonrası vatandaşlar günlerden Pazar olması nedeniyle Yılanlı dağına akın etti.
Muğla’nın Menteşe ilçesi dışından Marmaris, Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Ula, Yatağan ve Bodrum ilçelerinden de Yılanlı dağına karda piknik yapmak için araçları ile gelen vatandaşlar, kar üzerinde ateş yakarak hem piknik yaptı, hem de kartopu oynadılar.
Jandarma trafik ekipleri görevde
Öğle saatlerinde Menteşe ilçesi içinden araçları seyreden vatandaşlar Göktepe grup köylerine giden yolda uzun kuyruklar oluşturdu.
Araç trafiğinin yoğunlaşması üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Menteşe trafik ekipleri sıkışan araç trafiğini düzenlemek zorunda kaldı.