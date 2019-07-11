Burası Osmaniye... Yüzyıl bitkisi çiçek açtı

Bunun olağanüstü bir olay olduğunu ve bir insanın belki ömrü hayatında bir kez tanık olacağı veya hiç göremeyeceğini belirten Ziraat Mühendisi İsmet Soytorun yaptığı açıklamada, “Ben de hayatımda ilk kez Agave kaktüsü çiçeği görüyorum. Muhtemelen bu kaktüs burada 60 yıl önce vardı. Bu bitki ömürlerinde bir kez çiçek açıyor ve çiçek açtıktan sonra yaşam süresi sona eriyor ölüyor. Bu bitkinin ana vatanı Orta Amerika. En çok da Meksika’da yetişiyor. Kurak alanlarda ve sıcak iklimde daha çok yetişiyor. Kadirli’de ilk defa görüyorum bu bitkiyi. Çiçeğin yüksekliği de şu anda 10 metreye yakın. Gerçekten çok güzel” şeklinde konuştu.