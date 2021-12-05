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  4. Burası Sibirya değil Türkiye! Gizli cennet buz tuttu!

Burası Sibirya değil Türkiye! Gizli cennet buz tuttu!

Erzincan`da soğuk havanın etkisiyle yüzeyi buzla kaplanan Ardıçlı Gölü`nde güzel manzaralar oluştu.

Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi`nde bulunan Ardıçlı Gölü`nün yüzeyi buz tuttu.

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Buzla kaplanan göl ile çevresi, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Derinliği 5 metre olan, yüzeyi buzla kaplanan gölü görmeye gelen ziyaretçiler, manzaranın çok güzel olduğunu söyledi.

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Erzincan`ın güneyindeki Munzur dağlarının eteğinde 2 bin 970 rakımda bulunan ve yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tutan gölde güzel kış manzaraları oluştu.

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