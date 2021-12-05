Burası Sibirya değil Türkiye! Gizli cennet buz tuttu!
Erzincan`da soğuk havanın etkisiyle yüzeyi buzla kaplanan Ardıçlı Gölü`nde güzel manzaralar oluştu.
Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi`nde bulunan Ardıçlı Gölü`nün yüzeyi buz tuttu.
1 / 6
2 / 6
Buzla kaplanan göl ile çevresi, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Derinliği 5 metre olan, yüzeyi buzla kaplanan gölü görmeye gelen ziyaretçiler, manzaranın çok güzel olduğunu söyledi.
3 / 6
Erzincan`ın güneyindeki Munzur dağlarının eteğinde 2 bin 970 rakımda bulunan ve yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tutan gölde güzel kış manzaraları oluştu.
4 / 6