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  4. Burası Sibirya değil Türkiye! Kar kalınlığı 4 metreyi geçti

Burası Sibirya değil Türkiye! Kar kalınlığı 4 metreyi geçti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarda oluşan ve 4 metreyi aşan kar tünelleri görenleri şaşırttı.

Burası Sibirya değil Türkiye! Kar kalınlığı 4 metreyi geçti - Resim: 1

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi merkezine 50 kilometre uzaklıktaki İkiyaka ve Göllerbaşı yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı kepçe boyunu geçti. 

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Burası Sibirya değil Türkiye! Kar kalınlığı 4 metreyi geçti - Resim: 2

Yolun kapalı olması üzerine İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi ekipleri çalışma başlattı.

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Burası Sibirya değil Türkiye! Kar kalınlığı 4 metreyi geçti - Resim: 3

4 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürdü.

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Burası Sibirya değil Türkiye! Kar kalınlığı 4 metreyi geçti - Resim: 4


Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.

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