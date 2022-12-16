Burası Sibirya değil Türkiye! Kar kalınlığı 4 metreyi geçti
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarda oluşan ve 4 metreyi aşan kar tünelleri görenleri şaşırttı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi merkezine 50 kilometre uzaklıktaki İkiyaka ve Göllerbaşı yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı kepçe boyunu geçti.
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Yolun kapalı olması üzerine İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi ekipleri çalışma başlattı.
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4 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürdü.
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Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.
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