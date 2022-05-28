Burası Türkiye... 3 bin liralık ödül için metrelerce börek yediler

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bu yıl 7'incisi düzenlenen börek yeme yarışması büyük heyecana sahne oldu. Dünyanın bir çok ülkesinden yarışmacılar; en çok böreği yemek için kıyasıya mücadele verdi. 10 dakika içinde 15 metre 60 santim börek yiyen Erdem Salman, 3 bin liralık ödülün sahibi oldu. Bazı yarışmacılar birinci olmak için yoğun mücadele verdi. Yarışmada ikinci ve üçüncü olanlara ise 500'er lira hediye çeki verildi. Yarışmada derece alan yarışmacılara ödülleri işletme sahibi tarafından verildi.