Burası Türkiye'nin en doğusu

2 bin 241 rakımı ile Türkiye'nin en yüksek gölü olan Balık Göl'ünde bir araya gelenler, ses sanatçılarının verdikleri konserlerle coştu. Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de festivalde isteyen katılımcılara Covit-19 aşısı yapmak için stant kurdu.