Burası Türkiye'nin göçmen tarlası: Mahsulün hepsi toplandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan bir araçta 11 kaçak göçmen yakalandı. Olay dron kamerası ile kaydedildi.
Kaynak: İHA
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, 10 Ekim 2024 günü Saray ilçesi Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında bir operasyon gerçekleştirdi.
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Dur ihtarına uymayarak kaçan bir araç, kapan yardımıyla durduruldu.
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Göçmenler ve organizatör, havanın karanlığından yararlanarak kaçmaya çalışsa da, bölgede icra edilen asayiş ve komando timleri operasyonu sırasında yakalandı. Organizatörün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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Araç trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekilirken, yakalanan göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tekirdağ İl Göç Müdürlüğüne teslim edilecek.
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