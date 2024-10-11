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  4. Burası Türkiye'nin göçmen tarlası: Mahsulün hepsi toplandı

Burası Türkiye'nin göçmen tarlası: Mahsulün hepsi toplandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan bir araçta 11 kaçak göçmen yakalandı. Olay dron kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İHA
Burası Türkiye'nin göçmen tarlası: Mahsulün hepsi toplandı - Resim: 1

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, 10 Ekim 2024 günü Saray ilçesi Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında bir operasyon gerçekleştirdi. 

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Burası Türkiye'nin göçmen tarlası: Mahsulün hepsi toplandı - Resim: 2

Dur ihtarına uymayarak kaçan bir araç, kapan yardımıyla durduruldu. 

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Burası Türkiye'nin göçmen tarlası: Mahsulün hepsi toplandı - Resim: 3

Göçmenler ve organizatör, havanın karanlığından yararlanarak kaçmaya çalışsa da, bölgede icra edilen asayiş ve komando timleri operasyonu sırasında yakalandı. Organizatörün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Burası Türkiye'nin göçmen tarlası: Mahsulün hepsi toplandı - Resim: 4

Araç trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekilirken, yakalanan göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tekirdağ İl Göç Müdürlüğüne teslim edilecek.

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