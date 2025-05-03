Burası Türkiye’nin tek sismik izolatörü test merkezi... Hayati test kamerada...
Türkiye'de deprem hasarının yüzde 80 oranında azaltılmasını sağlayan sismik izolatörlerin test edilebildiği tek merkez olan Eskişehir Teknik Üniversitesi Sismik İzolatör Test Merkezi’nde yoğunluk yaşanıyor.
İstanbul’un ardından farklı illerde meydana gelen depremler, hasarları yüzde 80 oranında azaltan sistem olarak bilinen sismik izolatörlere ilgiyi arttırdı. Eskişehir Teknik Üniversitesi Sismik İzolatör Test Merkezi ise yapıda uygun görülen katlara, kolonlara ve betonarme perdelerin altlarına yerleştirilip depremin etkisini azaltan izolatörlerin test edildiği Türkiye’deki tek bağımsız merkez olarak dikkat çekiyor.
Merkezde yerli ve yabancı firmalar tarafından üretilen izolatör prototiplerinin, deprem sırasında binaya zarar verecek olan farklı şiddetlerdeki kuvvetlerle test edilerek sağlamlığı kontrol ediliyor.
Türkiye’de yaşanan her deprem ise sismik izolatörlere ilgiyi arttırırken, sistemin tek test edildiği merkezde de yoğunluğu arttırıyor.
Test merkezinin sorumlusu olan Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Ali Bozer, merkezin Türkiye’de tek, dünyada ise ilk 5 arasında yer aldığını söyledi.