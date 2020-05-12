Burası Venedik değil Bursa!
Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen ve 'Küçük Venedik' olarak nitelendirilen Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Gölyazı Mahallesi, her yıl bahar aylarıyla başlayan turizm hareketliliğinin aksine bu yıl en sakin günlerini yaşıyor
Japon Seyahat Acentaları Birliğince (JATA) 'Avrupa'nın en güzel 30 kasabası' arasında gösterilen ve yağışların fazla olduğu dönemlerde göl suyunun yükselerek evlerin önüne kadar gelmesi dolayısıyla 'Küçük Venedik olarak nitelendirilen, yarımada üzerine kurulu Gölyazı Mahallesi'nde, yeni tip kononavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizlik hakim.
AA'nın haberine göre gölde balıkçı ve saltanat kayıklarıyla yapılan gezintileri, yaklaşık 750 yıllık Ağlayan Çınar'ı, nilüferleri ve tarihi kalıntılarıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gölyazı ve sakinleri, yeniden misafirlerini ağırlamak için adeta gün sayıyor.
Gölyazı Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Atilla Yılmaz, yaptığı açıklamada, Gölyazı'da ziyaretçi yoğunluğunun her yıl mart ayında başladığını ve mayısta oldukça arttığını söyledi.
Bu yıl yeni tip koronavirüs nedeniyle mahalleye gelen turist olmadığını aktaran Yılmaz, "İnşallah bu durumun bayramdan sonra düzeleceğini umut ediyoruz. Biz kooperatif olarak teknelerimizi hazırlamaya başladık. 3 saltanat kayığımız var, onların bakımlarını yapıyoruz. Diğer esnaflarımız da hazırlıklarını yapıyor" diye konuştu.