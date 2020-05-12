Burası Venedik değil Bursa!

Bu yıl yeni tip koronavirüs nedeniyle mahalleye gelen turist olmadığını aktaran Yılmaz, "İnşallah bu durumun bayramdan sonra düzeleceğini umut ediyoruz. Biz kooperatif olarak teknelerimizi hazırlamaya başladık. 3 saltanat kayığımız var, onların bakımlarını yapıyoruz. Diğer esnaflarımız da hazırlıklarını yapıyor" diye konuştu.